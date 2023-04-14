Военное обозрение

3 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    Удивительно! За год Пригожин стал казацца мне всё красивее и красивее !Пригожин о визите...
  • Владимир Грачев
    Плохая примета для украинских защитников Авдеевки. Там, куда приезжает Зеленский и раздаёт награды, начинается отступ...Зеленский сообщил...
  • s d
    Всё повторяет за ПутинымЗеленский сообщил...

Российская артиллерия уничтожает подразделения ВСУ в Марьинке на узком участке вдоль улицы Каштановая

Российская артиллерия уничтожает подразделения ВСУ в Марьинке на узком участке вдоль улицы Каштановая

Российские войска продолжают теснить противника на Донецком направлении, где тяжелая ситуация для ВСУ сложилась уже не только в Артемовске (Бахмуте), но и в районе Авдеевки, которая после освобождения Артемовска, вполне очевидно, станет главным направлением дальнейшего наступления ВС РФ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх