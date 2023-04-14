Российская артиллерия уничтожает подразделения ВСУ в Марьинке на узком участке вдоль улицы Каштановая

Российские войска продолжают теснить противника на Донецком направлении, где тяжелая ситуация для ВСУ сложилась уже не только в Артемовске (Бахмуте), но и в районе Авдеевки, которая после освобождения Артемовска, вполне очевидно, станет главным направлением дальнейшего наступления ВС РФ.