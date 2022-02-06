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Первый визит канцлера Шольца в США прояснит позицию Германии по России

Первый визит канцлера Шольца в США прояснит позицию Германии по России

БЕРЛИН – Канцлер Германии Олаф Шольц на предстоящей неделе посетит Вашингтон с целью заверить американское руководство, что ФРГ стоит плечом к плечу с США и другими партнерами по НАТО в противостоянии российской агрессии в отношении Украины.

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