Первый визит канцлера Шольца в США прояснит позицию Германии по России

БЕРЛИН – Канцлер Германии Олаф Шольц на предстоящей неделе посетит Вашингтон с целью заверить американское руководство, что ФРГ стоит плечом к плечу с США и другими партнерами по НАТО в противостоянии российской агрессии в отношении Украины.