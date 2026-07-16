Началась огненная блокада Одессы: главная новость СВО 16 июля

В ночь на 16 июля российские войска нанесли сокрушительный комбинированный удар по объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые, как подтверждает Министерство обороны РФ, системно использовались киевским режимом для доставки и хранения военных грузов.
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