Москва и Пхеньян крепят «непобедимое боевое товарищество». Комментарий Георгия Бовта

США обеспокоены, как они заявляют, присутствием десяти тысяч северокорейских военных на территории России, восемь тысяч из которых, как утверждается, находятся на территории Курской области и готовы вступить в украино-российский конфликт.
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