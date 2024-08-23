Рияд аль-Малики: Палестина не должна участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС

Власти Палестины не собираются участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС. Об этом заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
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