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Сестра Ким Чен Ына предупредила о войне из-за нарушения паритета сил

Сестра Ким Чен Ына предупредила о войне из-за нарушения паритета сил

Сестра лидера КНДР считает, что политика ее страны по усилению ядерного сдерживания в целях самообороны — единственный и наиболее правильный выбор в нынешнем политическом мире, и мы ни в коем случае не отклонимся от этого пути.

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