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Умер шансонье и близкий друг Михаила Круга Леонид Телешев

Умер шансонье, поэт и композитор Леонид Телешев. Об этом сообщило «Радио Шансон».Телешев скончался 4 октября в возрасте 64 лет.

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