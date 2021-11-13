Очень-очень хотим дружить с Россией, однако

Виктор Сотников

Андрей Канухин У каких это ваших?

Наши это наши общие, ото общенародное достояние, они к несчастью и мои и ваши. Рожи тех кто сидят в Кремле, в Правительстве РФ, в СФ РФ, в ГД РФ и в правящей "ЕР" в целом.