Добрый день, сегодня мы о вечной дружбе и ее последствиях - и если в России к этому словосочетанию относятся с определенным скепсисом, то на Востоке оно является частью дипломатических ритуалов и процесса обольщения прелестниц.
Очень-очень хотим дружить с Россией, однако
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Сотников
Андрей Канухин
У каких это ваших?
Наши это наши общие, ото общенародное достояние, они к несчастью и мои и ваши. Рожи тех кто сидят в Кремле, в Правительстве РФ, в СФ РФ, в ГД РФ и в правящей "ЕР" в целом.
Ответить
17 мин.
Алексей Горшков
Владимир Амосов
Уж больно хитрая рожа у этого министра.
похож на Мистера Бина!
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии