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Очень-очень хотим дружить с Россией, однако

Очень-очень хотим дружить с Россией, однако

Добрый день, сегодня мы о вечной дружбе и ее последствиях - и если в России к этому словосочетанию относятся с определенным скепсисом, то на Востоке оно является частью дипломатических ритуалов и процесса обольщения прелестниц.

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Комментарии
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Виктор Сотников
Андрей Канухин
У каких это ваших?
Наши это наши общие, ото общенародное достояние, они  к несчастью и мои и ваши. Рожи тех кто сидят в Кремле, в Правительстве РФ, в СФ РФ, в ГД РФ и в правящей "ЕР" в целом.
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17 мин.
Алексей Горшков
Владимир Амосов
Уж больно хитрая рожа у этого министра.
похож на Мистера Бина!
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14 мин.
Алексей Горшков
"...снова являются самыми лучшими и вечными друзьями." Снова вечными?! Прикольно! Напоминает черномырдинское: "Никогда не было - и вот опять!
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5 мин.

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