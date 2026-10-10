НАТО и ЕС просят у Испании и Греции ракеты PAC‑2 для Украины – The Telegraph

НАТО и ЕС безуспешно пытаются убедить Грецию и Испанию передать Украине свои запасы перехватчиков PAC‑2 с истекающим сроком годности, сообщает газета The Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Знак «уважения». ...
- Возможен ли импич...
- ЛС Украина отказалас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым