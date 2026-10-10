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НАТО и ЕС просят у Испании и Греции ракеты PAC‑2 для Украины – The Telegraph

НАТО и ЕС просят у Испании и Греции ракеты PAC‑2 для Украины – The Telegraph

НАТО и ЕС безуспешно пытаются убедить Грецию и Испанию передать Украине свои запасы перехватчиков PAC‑2 с истекающим сроком годности, сообщает газета The Telegraph.

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