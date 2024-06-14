Lollipop Chainsaw RePOP получила трейлер, скриншоты и дату релиза Dragami Games объявила, что ...

Lollipop Chainsaw RePOP получила трейлер, скриншоты и дату релизаDragami Games объявила, что Lollipop Chainsaw RePOP, ремейк игры Lollipop Chainsaw 2012 года, будет официально выпущен для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam 25 сентября.
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