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Царьград

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В Челябинске 260 домов на сутки останутся без воды

В Челябинске 260 домов на сутки останутся без воды

В ночь с 14 на 15 октября в северо-западной части Челябинска из-за плановых работ на сетях будет приостановлена подача холодной воды в 260 многоквартирных домов, а в ряде кварталов возможно снижение давления в пятиэтажках.

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