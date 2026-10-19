Михаил Рябов. Израильские спортсмены примут участие в Юношеских Олмимпийских играх, которые откроются в Дакаре в конце октября.
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