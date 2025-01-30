В Орловской области в мае пройдёт масштабный межрегиональный фестиваль «Засечная линия»

Недавно Москва присвоила официальный статус орловским казакам-общественникам. Гуманитарная помощь бойцам СВО, просветительская и патриотическая деятельность среди подрастающего поколения в районах области, поддержка погорельцев и приютов для бездомных животных – в этом состоит смысл существования орловского казачьего округа Великого братства казачьих войск.
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