360

162 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Акимов
    По вине государства, область помоги. Всё равно, что я там насрал, а, ты убериПутин поручил взя...
  • В К
    Чёрт нерусский, тварь продажная, пускай тебя гниду пиндосы жарят до смерти!Генсек ООН Гутерр...
  • Юрий Шестаков
    Ну, вот - и Подмосковье наконец-то становится цивильным, а то всё с баллонами мучались! Хватило труб не только до Евр...Еще 10 тысяч домо...

Советник главы Крыма Крючков: в регионе работают пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп

Советник главы Крыма Крючков: в регионе работают пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп

Крымский мост закрыт для автомобильного движения, туристам посоветовали передвигаться по суше. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что для этого в штатном режиме работают пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх