Ночь беспилотного кошмара и длинных ножей: Киев на фоне взрывов вздрогнул еще и от предстоящих арестов Бывший глава СБУ Малюк, знающий, как прессовать недовольных властью, готовится занять место Кличко Согласно сводке нашего Минобороны, в ночь на 16 октября армия России продолжила демилитаризацию бандеровской Украины.