Согласно обновленному регламенту сдачи экзамена на водительские права, который вступит в силу 1 апреля, количество допустимых штрафных баллов увеличится до шести.
В России изменятся правила сдачи экзамена на права
Комментарии
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АТ
Александр Теплов
А посмотреть требования какие были при СССР, некогда . Там на категорию Д требовалось 2 года стажа на грузовой. Да и с билетами так намутили - точно как с ЕГЭ
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23 час.
Silver Kont
Так ментам кормушки надо каккие-то себе оставить, вот и оставляют лазейки, которые потом за определённую сумму укажут экзаменующимся..
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20 час.
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