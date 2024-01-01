Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России изменятся правила сдачи экзамена на права

В России изменятся правила сдачи экзамена на права

Согласно обновленному регламенту сдачи экзамена на водительские права, который вступит в силу 1 апреля, количество допустимых штрафных баллов увеличится до шести.

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Комментарии
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АТ
Александр Теплов
А посмотреть требования какие были при СССР, некогда . Там на категорию Д требовалось 2 года стажа на грузовой. Да и с билетами так намутили - точно как с ЕГЭ
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23 час.
Silver Kont
Так ментам кормушки надо каккие-то себе оставить, вот и оставляют лазейки, которые потом за определённую сумму укажут экзаменующимся..
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20 час.

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