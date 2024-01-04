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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ineos не хочет увольнять тен Хага из «МЮ» как минимум до конца сезона. Но еще более слабые результаты могут вынудить

Ineos не хочет увольнять тен Хага из «МЮ» как минимум до конца сезона. Но еще более слабые результаты могут вынудить

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом, которая покупает 25% акций клуба, не хочет увольнять тен Хага как минимум до конца сезона.

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