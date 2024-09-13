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Царьград

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В Екатеринбурге таинственно исчез 12-летний школьник

В Екатеринбурге таинственно исчез 12-летний школьник

Разыскивают пропавшего волонтеры поискового отряда и полицейские.В Екатеринбурге уже сутки ищут 12-летнего школьника Алдана Агамамедова, который пропал 12 сентября.

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