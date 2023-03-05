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О’Райлли получил травму в матче с «Ванкувером» после попадания шайбы в руку. Мэттьюсу попали в ногу, он смог доиграть

Райан О’Райлли получил травму в матче с «Ванкувером» после попадания шайбы в руку. «Торонто» проиграл «Кэнакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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