Преподавателя Педиатрического университета отправили в колонию за взятки от студентов. Приговор доцент кафедры фармакологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета (СПбГПМУ) выслушал в Смольнинском районном суде.
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