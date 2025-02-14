В Лондоне загорелся пятизвездочный отель

Пожар произошел в пятизвездочном отеле Chiltern Firehouse в Лондоне, 14 февраля пишет The Guardian. Лондонская пожарная бригада сообщила, что 125 пожарных и 20 пожарных машин прибыли на тушение пожара в ресторане и роскошном отеле на Чилтерн-стрит.