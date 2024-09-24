Участники нападения на офисы Wildberries попросили отправить их на СВО

Фигуранты уголовного дела о нападении на центральные офисы Wildberries в Москве подали на обжалование арестов, установленных решением Басманного райсуда, а часть из них написали заявления о заключении контрактов с Минобороны для участия СВО.
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