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Захарова назвала демонтаж мемориала во Львове глумлением над предками

Захарова назвала демонтаж мемориала во Львове глумлением над предками

Глумлением над памятью предков и проявлением античеловеческой сущности киевского режима являются демонтаж мемориального комплекса «Холм Славы» в украинском городе Львове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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