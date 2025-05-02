Захарова назвала демонтаж мемориала во Львове глумлением над предками

Глумлением над памятью предков и проявлением античеловеческой сущности киевского режима являются демонтаж мемориального комплекса «Холм Славы» в украинском городе Львове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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