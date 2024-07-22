Расселл Уэстбрук поблагодарил «Клипперс» в прощальном обращении после обмена

Разыгрывающий опубликовал прощальный пост в социальных сетях. «Спасибо мистеру Балмеру и всей организации за возможность! Болельщики «Клипперс», благодарю вас! Мне было весело и интересно со всеми вами, выступая в родном городе на глазах семьи и друзей.