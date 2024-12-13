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Русские войска уничтожили переправу через Оскол, возведённую для снабжения ВСУ

Русские войска уничтожили переправу через Оскол, возведённую для снабжения ВСУ

Её удалось оперативно обнаружить без задействования дронов.Русские военные уничтожили понтонную переправу подразделений ВСУ, которую они возвели через реку Оскол на северо-востоке от Пристена (Харьковская область).

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Комментарии
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Сергей Карабухин
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