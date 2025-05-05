Сергей Томаров: VAR стал причиной утраты победы "Урала" против "Родины"

Тренер "Урала" Сергей Томаров раскритиковал судейство в матче против "Родины", прошедшем в Москве. Со счетом 3:2 хозяева одержали победу, в то время как "Урал" планирует обращаться в ФИФА и УЕФА из-за спорных решений арбитра по VAR и пенальти.