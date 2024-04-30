Согласно официальным данным, с начала конфликта в ЕС уехали порядка 860 тыс. украинцев призывного возраста.
Россия – последняя надежда украинцев
Комментарии
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Н
Ната
На запад бежали не русские и не прорусские, а исключительно русофобы! И никакие обстоятельства их отношение к русским не изменят! Их завоз в Россию только увеличит опасность терроризма и раскачки всяческих 2майданов"!
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9 час.
Алла Соловьева
Верно!!!!
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4 час.
Александр Свитайло
Тем, которые в 2014 скакали на Майдане и скандировали "Москаляку на гиляку!" тогда было 14-16 лет. Сейчас им по 24-26 лет и это как раз тот контингент, который в основном и сбежал в Европу. И совсем не потому, что разлюбили ту самую бандеровскую украину, а банально потому, что жить хочется! Так вот я бы сто раз подумал, прежде чем предлагать этим "скакунам" ВНЖ и работу в России, т.к. они этот шаг не оценят и потом обязательно начнут выливать всю накачанную в них желчь у нас в России
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1 час.
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