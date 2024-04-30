ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    А чего можно от них ждать, когда в их учебниках истории за 4-5 класс, на их родине, написано что Таджикистан и Казахс...Ввезти нельзя выс...
  • Александр Свитайло
    Тем, которые в 2014 скакали на Майдане и скандировали "Москаляку на гиляку!" тогда было 14-16 лет. Сейчас им по 24-26...Россия – последня...
  • Сергей Алексеев
    Народы СНГ не входят в число малочисленных народов России, вот это и нужно закрепить законодательно.Ввезти нельзя выс...

Россия – последняя надежда украинцев

Россия – последняя надежда украинцев

Согласно официальным данным, с начала конфликта в ЕС уехали порядка 860 тыс. украинцев призывного возраста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Ната
На запад бежали не русские и не прорусские, а исключительно русофобы! И никакие обстоятельства их отношение к русским не изменят! Их завоз в Россию только увеличит опасность терроризма и раскачки всяческих 2майданов&quot;!
Ответить
9 час.
Алла Соловьева
Верно!!!!
Ответить
4 час.
Александр Свитайло
Тем, которые в 2014 скакали на Майдане и скандировали &quot;Москаляку на гиляку!&quot; тогда было 14-16 лет. Сейчас им по 24-26 лет и это как раз тот контингент, который в основном и сбежал в Европу. И совсем не потому, что разлюбили ту самую бандеровскую украину, а банально потому, что жить хочется! Так вот я бы сто раз подумал, прежде чем предлагать этим &quot;скакунам&quot; ВНЖ и работу в России, т.к. они этот шаг не оценят и потом обязательно начнут выливать всю накачанную в них желчь у нас в России
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх