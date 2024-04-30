Россия – последняя надежда украинцев

Александр Свитайло

Тем, которые в 2014 скакали на Майдане и скандировали "Москаляку на гиляку!" тогда было 14-16 лет. Сейчас им по 24-26 лет и это как раз тот контингент, который в основном и сбежал в Европу. И совсем не потому, что разлюбили ту самую бандеровскую украину, а банально потому, что жить хочется! Так вот я бы сто раз подумал, прежде чем предлагать этим "скакунам" ВНЖ и работу в России, т.к. они этот шаг не оценят и потом обязательно начнут выливать всю накачанную в них желчь у нас в России