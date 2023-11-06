XBOX GAME PASS ULTIMATE 12 МЕСЯЦЕВ. БЫСТРО После установки подписки, Вы получаете XBOX GAME PASS ULTIMATE НА 12 МЕСЯЦЕВ!✚Дополнительно к 12 месяцам БОНУСОМ Вы получаете 1 месяц подписки от Microsoft!ИТОГО 13 МЕСЯЦЕВ!Регион Вашего аккаунта должен быть Аргентина.