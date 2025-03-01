Петербург включился в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

И подержит Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства «О Порядке предоставления в 2025 году субсидии социально ориентированной некоммерческой организации в рамках регионального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили 1 марта в Смольном.