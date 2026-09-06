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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» не проигрывает «Челси» с 2021 года – 9 побед, 3 ничьих

« Арсенал » не проигрывает «Челси» 12 матчей подряд. Сегодня команда под руководством Микеля Артеты обыграла «синих» со счетом 2:1 в 3-м туре АПЛ .

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