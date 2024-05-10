Астраханские врачи вернули зрение 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны

Мужчина страдал от катаракты, поразившей оба глаза. Острота его зрения составляла лишь 10%. Врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы помогли 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны вновь увидеть красоту жизни: медики провели две успешные операции Михаилу Коноплюку, в результате которых зрение пациента восстановилось до 50%.