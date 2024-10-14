Bloomberg: ЕС движется к «переломному моменту» из-за политической ситуации

Сложная экономическая и политическая ситуация, в которой оказался Европейский союз, может серьезно подорвать его позиции на мировой арене и положить конец его стремлениям стать независимой глобальной силой.
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