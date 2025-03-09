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Владимир Путин передал Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда" мужа-героя

Владимир Путин передал Ольге Чебневой медаль "Золотая звезда" мужа-героя

Президент России Владимир Путин провел личную беседу с Ольгой Чебневой, вдовой Героя России Сергея Чебнева, вручив ей посмертную награду мужа за подвиг в Курской области, а затем вместе направился в московский центр поддержки участников СВО и их семей.

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