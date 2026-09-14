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Контрафронт

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Филиппины: Некоторые избиратели были замечены бегущими после того, как возле Центральной начальной...

Филиппины: Некоторые избиратели были замечены бегущими после того, как возле Центральной начальной школы Дилаусана в Лумбатане, провинция Ланао-дель-Сур, раздались выстрелы, на фоне продолжающихся выборов в автономном регионе Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM).

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