Филиппины: Некоторые избиратели были замечены бегущими после того, как возле Центральной начальной школы Дилаусана в Лумбатане, провинция Ланао-дель-Сур, раздались выстрелы, на фоне продолжающихся выборов в автономном регионе Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM).