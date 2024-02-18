7762 единицы багажа обследовали специалисты кинологического отделения Смоленской таможни в 2023 году

Подведены итоги деятельности кинологического отделения таможни в 2023 году. Так, в прошлом году смоленские таможенники привлекали служебных собак и кинологов при проведении 354 оперативно-розыскных мероприятий и 76 раз - при осуществлении таможенного контроля.