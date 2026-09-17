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Инфляция в России составляет 6,2%, а зарплаты выросли на 6,5%

Инфляция в России составляет 6,2%, а зарплаты выросли на 6,5%

Президент Владимир Путин провёл совещание по вопросам экономики с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, премьер-министра Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Татьяны Голиковой и других политиков.

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