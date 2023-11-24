Штат США Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

В штате Нью-Джерси (США) приостановили действие закона о запрете связанным с Россией и Белоруссией компаниям получать контракты с государственными и муниципальными властями, субсидии и инвестиции из пенсионного фонда штата.
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