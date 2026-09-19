Василий Дандыкин подтвердил: Сербия начнёт выпуск ракет в 2027

Сербия планирует начать производство баллистических ракет в 2027 году. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Сербия получит преимущество на перенасыщенном рынке.
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