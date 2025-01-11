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В парламенте Дании хотят попросить Россию защитить Гренландию от США

В парламенте Дании хотят попросить Россию защитить Гренландию от США

С предложением обратиться к России за защитой от посягательств США на Гренландию выступил депутат от Социалистической народной партии Дании Карстен Хенге.

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