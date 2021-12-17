Шольц вам не Меркель: новые нюансы российско-германских отношений. Комментарий Георгия Бовта

С момента вступления Олафа Шольца в должность в отношениях ФРГ и России появилось много трещин: и резонансный приговор в берлинском суде гражданину РФ, и очередная остановка сертификации «Северного потока — 2», и блокировка телеканала RT DeutschПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что высылка двух российских дипломатов после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не скажется на сотрудничестве Москвы и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».