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Кристиан Хорнер о возможном уходе Марко: «Впервые слышу об этом, не знаю, откуда эти слухи»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, где Макс Ферстаппен взял поул, а Серхио Перес – третье место.

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