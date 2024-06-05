Авиакомпании вводят обязательное использование ремней безопасности во время полета после авиакатастрофы Singapore Airlines

После крушения Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines, в результате которого погиб один человек и более 500 пассажиров и членов экипажа получили серьезные травмы, авиакомпании начали пересматривать свои правила безопасности.
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