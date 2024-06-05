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Авиакомпании вводят обязательное использование ремней безопасности во время полета после авиакатастрофы Singapore Airlines

Авиакомпании вводят обязательное использование ремней безопасности во время полета после авиакатастрофы Singapore Airlines

После крушения Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines, в результате которого погиб один человек и более 500 пассажиров и членов экипажа получили серьезные травмы, авиакомпании начали пересматривать свои правила безопасности.

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