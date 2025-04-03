Закон, позволивший «Синему» выйти из тюрьмы. Объяснения властей

Криминальный авторитет Синигур был освобожден из тюрьмы, хотя его приговорили к пожизненному заключению: новый закон в Молдове спас его от тюрьмы Преступник, приговоренный 19 лет назад к пожизненному заключению, вышел на свободу.
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