В Хабаровском крае в Охотском районе нашли источник пресной воды

На побережье Охотского моря завершаются терренкурсы, проводимые в рамках государственного контракта по изучению и оценке подземных водных ресурсов с целью обеспечения поселка на севере Хабаровского края питьевой и бытовой водой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии