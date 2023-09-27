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В Хабаровском крае в Охотском районе нашли источник пресной воды

В Хабаровском крае в Охотском районе нашли источник пресной воды

На побережье Охотского моря завершаются терренкурсы, проводимые в рамках государственного контракта по изучению и оценке подземных водных ресурсов с целью обеспечения поселка на севере Хабаровского края питьевой и бытовой водой.

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