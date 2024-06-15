Евро начался: Германия разнесла Шотландию Германия разгромила Шотландию в матче открытия чемпионата Европы В матче открытия чемпионата Европы по футболу в группе А в Мюнхене Германия принимала национальную команду Шотландии и одержала победу со счетом 5:1.