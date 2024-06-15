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Тренер на диване

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Евро начался: Германия разнесла Шотландию

Евро начался: Германия разнесла Шотландию

Евро начался: Германия разнесла Шотландию Германия разгромила Шотландию в матче открытия чемпионата Европы В матче открытия чемпионата Европы по футболу в группе А в Мюнхене Германия принимала национальную команду Шотландии и одержала победу со счетом 5:1.

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Комментарии
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ИВАН БАЛАНДИН
Боги играли против людей! Германия, безусловно хороша. Но Шотландия, откуда эта трусость, куда делись ваши бойцовские качества???
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16 час.

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