Евро начался: Германия разнесла Шотландию Германия разгромила Шотландию в матче открытия чемпионата Европы В матче открытия чемпионата Европы по футболу в группе А в Мюнхене Германия принимала национальную команду Шотландии и одержала победу со счетом 5:1.
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