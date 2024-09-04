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Парламентская газета

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Для дропперов предлагают ввести уголовное наказание

Для дропперов предлагают ввести уголовное наказание

Министерство внутренних дел передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов — тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним.

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