Актриса Надежда Филиппова, сыгравшая Зину в премьере «Собачье сердце» театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова», рассказала о своей роли.
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