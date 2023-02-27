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Анализ российского рынка показал значительный рост госрасходов на соцрекламу

Анализ российского рынка показал значительный рост госрасходов на соцрекламу

Социальная реклама по итогам прошлого года заняла 15 место на российском рынке, что обусловлено увеличением объема государственного финансирования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ Twiga Data Solutions (входит в Twiga Communication Group).

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