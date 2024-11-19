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Мы с природой дружим, мусор нам не нужен.

Мы с природой дружим, мусор нам не нужен.

Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди прочих экологических проблем на первое место. Люди считают, что избавиться от мусора можно, если его закопать или сжечь, но вредные вещества попадают в почву, в реки и озёра, отравляя воду, которую мы пьём, а при сжигании - воздух, которым дышим.

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