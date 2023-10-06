Свердловчанки вяжут носки и делают маскировку для бойцов на СВО. Фото

Жительницы Свердловской области и участницы «Женского движения Единой России» плетут для бойцов, принимающих участие в спецоперации, маскировочные сети, а также вяжут носки и точечно отправляют гуманитарную помощь.
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